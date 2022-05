Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mülltonnenbrand in einer Tiefgarage

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (02.05.) gegen 22:00 Uhr hat ein zufällig vorbeifahrender Zeuge den Brand von zwei Mülltonnen vor einem Haus in der Kölner Straße in Bensberg gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

Etwas später in der Nacht (03.05.) gegen 00:15 Uhr bemerkte ein Anwohner ein mehrfaches Knallen und anschließend aufsteigenden Qualm aus der Einfahrt einer Tiefgarage nur eine Hausnummer weiter in der Kölner Straße in Bensberg.

Die alarmierte Feuerwehr evakuierte wegen der starken Rauchentwicklung mehrere Wohnungen eines angrenzenden Mehrfamilienhauses und begann zeitgleich mit der Löschung mehrerer brennender Mülltonnen.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen.

Der betroffene Teil der Tiefgarage wurde als Tatort beschlagnahmt. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt, offenbar wurden jedoch keine geparkten Fahrzeuge beschädigt.

Wer in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell