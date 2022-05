Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Geschäftseinbrüche im Stadtgebiet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (02.05.) ist die Polizei zu zwei Einbrüchen in der Hauptstraße gerufen worden.

Vermutlich in der vorangegangenen Nacht, zwischen 00:15 und 07:30 Uhr, haben Unbekannte die rückwärtige Tür zu einem Lokal aufgebrochen und aus dem Keller einen Tresor entwendet, in dem sich die Tageseinnahmen befanden. Der Sachschaden dürfte sich zusammen mit der Beute insgesamt im mittleren vierstelligen Bereich bewegen.

Vermutlich in der gleichen Nacht haben Unbekannte die Tür zu einem Sanitätshaus in der Fußgängerzone aufgebrochen. Diese Tat fiel am gleichen Morgen gegen 07:00 Uhr auf und die letzte Mitarbeiterin hatte das Geschäft am Samstag (30.04.) gegen 13:00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. Entwendet wurde eine Wechselgeldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld.

Zu beiden Tatorten wurde der Erkennungsdienst gerufen, um Spuren zu sichern.

Wer Hinweise zu diesen Einbrüchen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

