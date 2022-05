Groß-Gerau (ots) - Ein Fahrgeschäft auf dem Marktplatz geriet in der Nacht zum Freitag (27.05.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Innere des Geschäfts. Dort ließen die Kriminellen mehrere tausend Euro sowie ein Tablet und ein Smartphone mitgehen. Hinweise bitte an die Polizeistation ...

