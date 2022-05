Ludwigsburg (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes trieb ein kriminelles Paar in Gerlingen und vermutlich auch Umgebung sein Unwesen. Am Samstagnachmittag befand sich eine 86 Jahre alte Frau in einer Bankfiliale in der Hauptstraße um am Automaten Bargeld abzuheben. Während des Abhebevorgangs sprach sie ein noch unbekannter Täter an und lenkte sie ab. ...

mehr