Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannte stehlen Bankkarten und heben dann Geld ab

Ludwigsburg (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes trieb ein kriminelles Paar in Gerlingen und vermutlich auch Umgebung sein Unwesen. Am Samstagnachmittag befand sich eine 86 Jahre alte Frau in einer Bankfiliale in der Hauptstraße um am Automaten Bargeld abzuheben. Während des Abhebevorgangs sprach sie ein noch unbekannter Täter an und lenkte sie ab. Mutmaßlich gelang es ihm hierbei zum einen die Eingabe der PIN zu beobachten und zum anderen die Bankkarte, als der Automat diese ausgab, zu entwenden. Im Anschluss wurde mit der Bankkarte in einer anderen Bankfiliale in der Kirchstraße in Gerlingen 100 Euro abgehoben. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der männliche Täter in Begleitung einer Komplizin war. Der Mann dürfte etwa 180 cm groß sein und war mit einem schwarzen Poloshirt mit gelbem Kragen und gelb-rotem Ärmelrand bekleidet. Des Weiteren trug er eine knielange, graue Hose und eine schwarze Schildmütze mit gelben Applikationen. Die Frau hat lange, schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie hatte ein knielanges, blau-graues, hochgeschlossenes Kleid mit kurzen Ärmeln an. Dazu trug sie schwarze Schuhe und eine verspiegelte Sonnenbrille. Außerdem führte sie eine kleine, schwarze Handtasche an einer silbernen Kette mit sich.

Bislang ist bekannt, dass das Paar eine weitere, gleichgelagerte Tat in der Bankfiliale in der Kirchstraße versucht hat. Mutmaßlich dürfte es weitere Fälle geben. Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, bittet Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell