Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Vandalen suchen Schulgebäude heim

Rund 200 Euro Sachschaden

Darmstadt (ots)

Eine Schule in der Alsfelder Straße geriet offenbar am vergangenen Wochenende in das Visier von Vandalen. Am Sonntag (29.5.) waren die Spuren der Täter entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Täter über einen seitlichen Notausgang Zugang zu dem Gebäude verschafft. Hierzu hatten sie mit Steinen die Scheibe eingeschlagen und die Räume über das entstandene Loch betreten. Dort angekommen brachen die Vandalen einen Feuerlöscher aus dem an der Wand angebrachten Kasten, entleerten diesen im Außenbereich an dem Gebäude und traten anschließend die Flucht an. Der geschätzte Schaden beläuft sich derzeit auf mindestens 2000 Euro.

Das Kommissariat 43 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und für alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell