POL-DA: Fischbachtal-Nonrod: Einbruch in Einfamilienhaus

Täter machen Beute

Wer hat etwas bemerkt?

Fischbachtal (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (27.5.) und Sonntagabend (29.5.) haben Kriminelle ihr Unwesen in der Rodensteiner Straße getrieben und sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. In den Räumen durchsuchten und durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten unter anderem Schmuck, Geld und mehrere Autoschlüssel. Der von den Unbekannten verursachte Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 14.000 Euro.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

