Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Diebstahl aus Umkleidekabine/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Während eines Fußballspiels betraten Unbekannte am Freitag (27.05.), in der Zeit zwischen 15.00 und 16.45 Uhr, die Umkleidekabine der Heimmannschaft von Rot-Weiss Walldorf im Vereinsheim "An den Sportplätzen". Aus Kleidungsstücken und Taschen entwendeten die Kriminellen anschließend insgesamt rund 900 Euro.

Von Zeugen wurden im Bereich des Tatorts zwei Unbekannte beobachtet. Einer der Männer ist 17 bis 18 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat dunkle Haut und ist schlank. Er trug die Haare kurz, hatte wenig Bart und war mit schwarzem T-Shirt und kurzer, beigefarbener Hose bekleidet. Sein etwa gleichaltriger Begleiter ist etwas kleiner, hat mittellanges, lockiges Haar und trug ein weißes T-Shirt und schwarze Jeans. Der Mann soll laut Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell