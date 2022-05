Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Brandau: Einbruch in Bäckerei

Zwei Registrierkassen entwendet

Modautal (ots)

Zwei Registrierkassen, gefüllt mit Bargeld, haben Einbrecher in der Nacht zum Montag (29.-30.5.) aus einer Bäckerei in der Gadernheimer Straße mitgehen lassen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, gegen 4.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Geschäft und suchten im Verkaufsraum nach Beute. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

