POL-DA: Bischofsheim: Zwei Lastwagen gestohlen (GG-NI 117/GG-M 5353)

Viernheim (ots) - Viernheim: Am Sonntag (29.05.) zwischen 11 und 12 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Audi A3 auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs in Viernheim. Hierbei ist an dem Audi ein Schaden von ca. 3500,- Euro im Bereich der Fahrerseite entstanden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Tel.: 06206 / 9440-0 entgegen. ...

