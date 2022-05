POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Unfall auf der Hammer Straße Ecke An den Fördertürmen wurden am Freitag, 27. Mai, drei Personen verletzt. Eine 60 Jahre alte Hammerin war gegen 12.10 Uhr in ihrem Mazda auf der Hammer Straße in Richtung Westen unterwegs. Hier kollidierte sie mit dem Dacia einer 45-Jährigen aus Hamm, der in gleicher Fahrtrichtung an einer roten Ampel wartete. Beide Frauen sowie ein in dem Dacia ...

mehr