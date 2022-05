POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 26. Mai, 13 Uhr und Freitag, 27. Mai, 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Von-Galen-Straße eingebrochen. Sie gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räume. Es wurde ein Sparbuch und Schmuck entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Email an ...

mehr