POL-HAM: Zwei leicht verletzte Radfahrer nach Unfall

Hamm-Heessen (ots) - Die Polizei hat einen 39-jährigen mutmaßlichen Ladendieb am Dienstag, 24. Mai, vorläufig festgenommen - er stahl zuvor zahlreiche Dosen eines Energy-Drinks aus einem Supermarkt. Dienstagmittag bemerkte ein 24-jähriger Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts an der Ahlener Straße anhand von Videoaufzeichnungen: Ein Unbekannter hatte am Abend ...

