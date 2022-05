Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Ehrliche Finderin gibt Geldbörse bei der Polizei ab

Pfungstadt (ots)

Eine ehrliche Finderin hat am vergangenen Freitag (27.05.) mehrere Tausend Euro bei der Polizei abgegeben. Gegen 5.45 Uhr hatte die 53-jährige Pfungstädterin eine Geldbörse sowie eine Geldmappe auf dem Gehweg in der Seeheimer Straße aufgefunden. Neben einem Reisepass befand sich Bargeld im fünfstelligen Bereich darin. Sie brachte es schließlich zur Polizeistation nach Pfungstadt, wo es sichergestellt und dem Fundbüro übergeben wurde. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen meldete sich der Verlierer gegen 14.15 Uhr telefonisch auf der Wache. Der Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wollte das Geld einem Bekannten zurückzahlen und hatte es hierbei verloren. Er wurde an das Fundbüro weitergeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell