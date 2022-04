Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Missglücktes Überholmanöver auf der A4 endet mit schweren Verletzungen

Bucha (ots)

Eine 47- jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Weimarer Land fuhr am Mittwochabend gegen 21:15 Uhr auf der Autobahn A4 in Richtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Jena-Göschwitz und Bucha. Kurz nach dem Tunnel Jagdberg wechselte sie mit ihrem Pkw VW in den linken Fahrstreifen, um mehrere Lkw zu überholen. Nachdem das Überholmanöver vermeintlich beendet war, wollte die Fahrerin wieder auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Im letzten Moment bemerkte sie allerdings ein Fahrzeug neben sich. Um eine Kollision zu verhindern lenkte sie ihr Fahrzeug wieder nach links. Dadurch prallte der VW gegen die Betongleichwand, welche beide Richtungsfahrbahnen teilt und rutschte anschließen auf der Fahrzeugseite in den rechten Straßengraben. Durch die ebenfalls alarmierten Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes wurde die schwer verletzte Fahrerin aus ihren Fahrzeug befreit und in ein Klinikum verbracht.

Durch den Unfall wurden Betongleitwand, Straßengraben sowie das Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000,- EUR.

Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten wurden der rechte sowie mittlere Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell