POL-PPMZ: Halloween-Streich

Mainz (ots) - Im Verlauf der Halloween-Nacht kam es in der Mainzer Altstadt zu zwei Raubdelikten. Zunächst meldete sich gegen 23:30 Uhr ein 29-jähriger Mainzer bei der Polizei und gab an, von einer Gruppe Jugendlicher in der Mailandsgasse angegriffen worden zu sein. Auf der Suche nach einem Kiosk sprach er die Jugendlichen an, woraufhin diese ihn bedrängten und anschließend körperlich attackierten. Bevor der 29-Jährige entkommen konnte, entwendete einer der ...

