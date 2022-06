POL-BOR: Bocholt - Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Bocholt (ots) - Diebe haben in Bocholt aus einem parkenden Wagen mehrere Gegenstände gestohlen. Die Täter erbeuteten eine Reisetasche mit persönlichen Papieren, mehrere Kleidungsstücke sowie sechs Dosen mit Energy-Drink. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Montag an der Straße In der Ziegelheide. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

