Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Diebe haben in Bocholt aus einem parkenden Wagen mehrere Gegenstände gestohlen. Die Täter erbeuteten eine Reisetasche mit persönlichen Papieren, mehrere Kleidungsstücke sowie sechs Dosen mit Energy-Drink. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Montag an der Straße In der Ziegelheide. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

