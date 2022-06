Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geld aus Ladenkasse entwendet

Bocholt (ots)

In die Kasse gegriffen hat am Montag ein Unbekannter in Bocholt. Das Geschehen spielte sich gegen 14.15 Uhr in einem Geschäft am Liebfrauenplatz ab: Als eine Kundin dort ihren Einkauf bezahlen wollte und die Kassiererin die Kassenschublade öffnete, entwendete der Täter plötzlich mehrere Geldscheine daraus. Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: jugendliches Alter, schlank, dunkler Teint und kurze schwarze Haare, der Dieb trug eine graue Jacke mit schwarzer Kapuze und führte einen Rucksack mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

