Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch scheitert

Bocholt (ots)

Mit Gewalt wollten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in ein Geschäft in Bocholt eindringen. Gegen 03.25 Uhr schlugen die Täter auf eine Fensterscheibe des Gebäudes am Ostwall ein, die jedoch standhielt. Zeugenangaben zufolge flüchteten daraufhin zwei Männer zu Fuß vom Tatort in Richtung Schwarzstraße. Die beiden Tatverdächtigen waren circa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und sportlich. Sie trugen dunkle Kapuzenshirts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell