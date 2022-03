Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Messengerdienst für Betrugsversuch genutzt +++ Geparktes Auto zerkratzt +++ Leichtkraftradfahrer gestürzt

Wiesbaden (ots)

1. Messengerdienst für Betrugsversuch genutzt, Oestrich-Winkel, 23.03.2022, 09.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag haben Betrüger über einen weit verbreiteten Messengerdienst Kontakt zu einer Seniorin aus Oestrich-Winkel aufgenommen und versucht Bargeld zu ergaunern. Das ausgesuchte Opfer wurde auf ihrem Smartphone von einer unbekannten Rufnummer kontaktiert. Der Täter gab sich in den Kurznachrichten als deren Sohn aus und gaukelte eine Notlage vor. Er müsse die Reparaturrechnung für sein Handy begleichen und benötige einen entsprechenden Geldbetrag. Die kontaktierte Frau wurde glücklicherweise misstrauisch, so dass die Betrüger mit ihrer Masche scheiterten. Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren Sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten, klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine persönliche Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten oder Freunden Klarheit bringen.

2. Geparktes Auto zerkratzt,

Hohenstein, Holzhausen über Aar, Neugasse, 22.03.2022, 19.30 Uhr bis 23.03.2022, 06.40 Uhr,

(pl)In der Neugasse in Holzhausen wurde in der Nacht zum Mittwoch ein roter Skoda mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten den geparkten Pkw und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Leichtkraftradfahrer gestürzt,

Taunusstein, Bleidenstadt, Bundesstraße 54, 23.03.2022, 11.35 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag ist ein 52-jähriger Leichtkraftradfahrer auf der B 54 in Taunusstein-Bleidenstadt gestürzt. Der 52-Jährige war gegen 11.35 Uhr mit seiner Honda von Wiesbaden kommend auf dem linken Fahrstreifen der B 54 in Richtung Bleidenstadt unterwegs, als innerorts, kurz vor der Aarstraße, ein 52-jähriger Mann mit seinem Lkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Leichtkraftradfahrer abgebremst und sei hierbei zu Fall gekommen. Der Gestürzte erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell