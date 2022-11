Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Halloween feiern - besser spät als gar nicht

Bodenheim (ots)

Etwas zu spät hat ein 13-Jähriger aus Bodenheim Halloween gefeiert. Mit einer Sturmhaube und Spielzeugpistole ausgestattet klingelte das Kind am Dienstag an Häusern und fragte nach Süßigkeiten. Als er durch die Funkstreife der Oppenheimer Polizei kontrolliert wurde, hatte er seine Verkleidung und die Spielzeugpistole bereits abgelegt. Durch die Polizisten wurde ihm erklärt, was sein Verhalten für Konsequenzen ziehen kann und dass er beim nächsten Mal genauer in den Kalender schauen soll.

