POL-PPMZ: Mit E-Scooter gestürzt

Mainz (ots) - Eifersucht führte am Sonntagmorgen zu einem körperlichen Angriff, bei welchem ein Beteiligter erheblich verletzt wurde. Ein 23-Jährige Mainzer wartete gegen 08:15 an einer Bushaltestelle in der Holzhofstraße, als das Fahrzeug mit dem späteren Angreifer und weiteren Insassen an ihm vorbeifuhr. Als der 20-Jährige Angreifer aus Wiesbaden den 23-Jährigen erkannte, hielt er ihm vor, dass der 23-Jährige ...

