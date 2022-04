Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfall mit Pannenfahrzeug

Am gestrigen Mittwoch, den 20.04.2022, kam es gegen 16:50 Uhr in der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem liegengebliebenen Oldtimer und einem nachfolgenden PKW. Ein 71-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Oldtimer die zweispurige Kolpingstraße stadtauswärts, als er einige hundert Meter vor der B47 aufgrund einer Panne am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Der 71-Jährige schaltete daraufhin das Warnblinklicht ein und begab sich hinter die Leitplanke. Noch bevor das Pannenfahrzeug weiter abgesichert werden konnte, fuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer ungebremst auf. Nach eigenen Angaben nahm er das Fahrzeug durch die tiefstehende Sonne nicht wahr. Der 38-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung leicht verletzt in umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 71-jährige Fahrer des Pannenfahrzeugs blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der entstandene Sachschaden auf etwa 30.000 EUR geschätzt. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

