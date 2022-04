POL-PDWO: 81-jährige Seniorin aus Worms tot aufgefunden

Osthofen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am gestrigen Dienstag in Osthofen. Gegen 08:55 Uhr war eine 68-jährige Frau aus Osthofen mit ihrem Fahrrad in der Heinrich-Heine Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der kreuzenden Kleiststraße übersah sie einen von rechts kommenden 61-jährigen Fahrer eines PKW. Die Vorfahrt ist dort mit "rechts vor links" geregelt. Infolge der ...

mehr