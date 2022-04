Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Feuer

Worms, Klosterstraße (ots)

Am Ostersonntag, dem 17.04.2022, gegen 18:30 Uhr kommt es in Worms im Bereich der Klosterstraße zu zwei Bränden, die durch die Berufsfeuerwehr Worms gelöscht werden müssen.

Im Abstand von nur wenigen Minuten brennen in der Klosterstraße in Worms am Nachmittag erst eine Mülltonne und anschließend eine Ansammlung von Unrat auf dem Gelände des ehemaligen E-Centers.

Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Worms schnell gelöscht werden, sodass nur ein geringer Sachschaden entstanden ist.

Aufgrund der Umstände der Brände ist davon auszugehen, dass diese durch Zutun unbekannter Täter ausgebrochen sind.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell