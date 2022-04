POL-PDWO: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen

Worms (ots) - Zu gleich zwei Einbrüchen in PKW kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. In Worms-Neuhausen in der Kirchgasse wurde durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines PKW eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Baumaschinen im Wert von ca. 2500 Euro entwendet. In der Wormser ...

mehr