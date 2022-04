Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Abend des 16.04.2022 kommt es in Worms in der Weinsheimer Straße am Kreisverkehr zur Niedesheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Mercedes befuhr die Weinsheimer Straße aus Fahrtrichtung Worms-Zentrum und kam in besagtem Kreisverkehr aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Dadurch überfuhr der Pkw einen hohen Bordstein und die komplette Grünfläche des Kreisverkehrs. Im Anschluss verließ er diesen an der gegenüberliegenden Ausfahrt. Durch den Verkehrsunfall wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Vermutlich aus diesem Grund wurde der Pkw in der Weinsheimer Straße nur wenige Meter von der Unfallörtlichkeit entfernt abgestellt. Am Bordstein des Kreisverkehrs sowie an dessen Grünfläche entstand Sachschaden. Außerdem wurde die Fahrbahn durch Erde und auslaufende Betriebsstoffe derart verschmutzt, dass die Feuerwehr Worms eine Reinigung der Fahrbahn vornehmen musste. Der oder die Fahrzeugführer/in verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am Kreisverkehr zu kümmern, weshalb eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt wurde.

Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms unter der Telefonnummer 06241-852 0 zu melden.

