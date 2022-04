POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Eine junge Zeugin hat am Dienstag, 19. April 2022, einen Brand am Bahnhof in Brake entdeckt und durch schnelles Verständigen der Feuerwehr vermutlich Schlimmeres verhindert. Die 14-jährige Brakerin war gegen 22:25 Uhr mit dem Hund in der Nähe des Bahnhofs unterwegs und hat dabei offenes Feuer neben dem leerstehenden Bahnhofsgebäude gesehen. Nach ...

mehr