POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Feuer auf dem Bahnhofsgelände in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein roter Mazda wurde am Dienstag, 19. April 2022, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen beschädigt, der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die 66-jährige Fahrerin parkte den Mazda um 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discountmarktes am Westring. Als sie um 12:00 Uhr zum Pkw zurückkehrte, stellte sie Schäden am Fahrzeugheck fest, die ...

