Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Mittwoch (9. März) hat sich gegen 13:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht zwischen einem unbekannten Radfahrer und einem Pkw "In der Trift" in Olpe ereignet. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wollte ein 49-Jähriger mit seinem Pkw eine Ausfahrt in Höhe der Hausnummer 16 in Richtung Gerlingen verlassen. Er sah dabei nach rechts und links. Dann tastete er sich langsam vorwärts in Richtung Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein Unbekannter mit einem silbernen Fahrrad in Richtung Innenstadt. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen fuhr der Radfahrer gegen den Pkw, wurde dadurch auf die Motorhaube aufgeladen und rollte sich abschließend ab. Der Pkw-Fahrer sprach den Radfahrer auf sein Wohlbefinden an und setzte seinen Pkw zurück. In dieser Zeit nahm der Unbekannte sein Rad und fuhr davon. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Der 49-Jährige beschrieb den Radfahrer folgendermaßen:

- Männlich - Ca. 1,60 bis 1,80 m groß - Dunkelblondes, mittellanges Haar - Blaue Jeanshose - Sprach gebrochenes Deutsch - Fahrrad: silberner Rahmen, fehlende Lenkradbremse

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

