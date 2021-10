Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall nach Wildwechsel

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen ereignete sich gegen 05.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B84. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Opel war mit seinem Fahrzeug in Richtung Kindel unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Der 37-Jährige kollidierte mit dem Tier, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum am Straßenrand zusammen. Der Baum fiel dadurch auf das Fahrzeug. Der Fahrzeugführer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden im fünfstelligen Bereich. Aufgrund der Bergung des Fahrzeugs kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell