POL-HG: +++ vermisster 81-jähriger aus Grävenwiesbach lebend aufgefunden +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Der am 22.06.2022 bei der Polizei als vermisst gemeldete Erich Jäger aus Grävenwiesbach, ist lebend aufgefunden worden. (Pressemeldung vom 23.06./24.06.2022) Suchende Angehörige fanden den Mann, der seit dem letzten Mittwoch aus einer Seniorenresidenz in Grävenwiesbach abgängig ist, im stark bewaldeten Gebiet zwischen Grävenwiesbach und Usingen-Michelbach. Laut den herbeigerufenen Rettungskräften ist die Person leicht dehydriert und müde aber größtenteils wohlauf. Es wird davon ausgegangen, dass sie die gesamte Zeit des Verschwindens im Freien verbracht hat. Die Person ist dennoch zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert worden.

