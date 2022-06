PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Schmierereien auf Schulgelände +++ Flächenbrand in Waldgebiet +++ Verkehrsunfallflucht in Oberursel, Bommersheim +++ Fahrradfahrerin übersehen - Verkehrsunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Steinbach, Berliner Straße, Donnerstag, 23.06.2022, 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(he)Gestern Mittag drangen Einbrecher in der Berliner Straße in Steinbach in eine Wohnung ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr stiegen die oder der Täter auf den Balkon einer im 1. Obergeschoss gelegenen Wohnung, öffneten die Balkontür und stiegen in die Wohnung ein. Bei der Absuche der Innenräume nach Diebesgut stießen die Einbrecher dann auf die Wertgegenstände. Mit diesen gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer (06172)120-0 um Hinweise zu der Tat.

2. Schmierereien auf Schulgelände,

Bad Homburg, Jacobisstraße, Humboldtschule, Mittwoch, 22.06.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 23.06.2022, 07:55 Uhr

(he)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren unbekannte Täter auf dem Gelände der in Bad Homburg in der Jacobisstraße gelegenen Humboldtschule unterwegs und hinterließen durch Farbschmierereien einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Gestern Morgen wurde der Polizei gemeldet, dass auf dem Boden des Schulhofes, an einem Briefkasten sowie an mehreren Fenstern Schmierereien festgestellt worden waren. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Flächenbrand in Waldgebiet,

Glashütten, L3025, Just-Wilke-Weg (Feldweg) Donnerstag, 23.06.2022, circa 14:15 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es im Waldgebiet von Glashütten zu einem kleineren Flächenbrand, welcher einen entsprechenden Einsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste. Glücklicherweise hatten die Feuerwehrkräfte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass kein größerer Schaden entstand. Das Feuer hatte sich auf einer Größe von 10x20 Meter auf einer gerodeten Fläche ausgebreitet. Der Just-Wilke-Weg bildet eine Verbindung zwischen dem Parkplatz Windeck und einem Restaurant. 200 Meter abseits des Weges kam es zu dem Feuer. Den ersten Erkenntnissen vor Ort zufolge kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass der Brand absichtlich, oder zumindest fahrlässig verursacht worden sein könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer (06172)120-0 um Hinweise zu der Brandentstehung.

4. Verkehrsunfallflucht in Oberursel, Bommersheim, Bommersheim, Langwiesenweg, Feststellungszeitpunkt: Donnerstag, 23.06.2022, 17:40 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Oberursel, Bommersheim im Langwiesenweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der an einem grauen Tyota, Aygo ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstand. Die Fahrerin hatte den Wagen in Höhe der Hausnummer 20 geparkt. Als sie gegen 17:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen größeren Schaden an der Fahrertür fest. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Fahrzeug, welches auf einem gegenüberliegenden Parkplatz ausparkte, den Schaden verursacht haben. Die Polizei in Oberursel bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

5. Fahrradfahrerin übersehen - Verkehrsunfall, Oberursel, Oberstedten, Hauptstraße, Niederstedter Straße, Donnerstag, 23.06.2022, 15:20 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Oberstedten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde und ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstand. Gegen 15:20 Uhr befuhr eine 50-jährige Radfahrerin die vorfahrtsberechtigte Niederstedter Straße aus Richtung eines Einkaufsmarktes kommend und beabsichtigte der abknickenden Vorfahrtstraße zu folgen. Zeitgleich war eine 73-jährige Toyota-Fahrerin auf der Hauptstraße, aus Richtung Saalburgstraße in Richtung Niederstedter Straße, unterwegs. An der Einmündung der Hauptstraße zur abknickenden Vorfahrtsstraße missachtete die PKW-Fahrerin die Vorfahrt der Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 50-Jährige Radlerin stürzte durch den Zusammenstoß von ihrem Fahrrad und verletzte sich den ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Zur Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl an dem PKW als auch an dem Fahrrad entstand Sachschaden.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus nur unangekündigte Kontrollen statt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell