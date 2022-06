PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schwerer Verkehrsunfall auf Heisterbachstraße - Autofahrerin kommt ums Leben

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Auf der Neu-Anspacher Heisterbachstraße ereignete sich am Dienstagmittag ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Autofahrerin tödlich verletzt wurde.

Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Weilrod mit einem BMW der 3er-Reihe die Heisterbachstraße aus Richtung der Kreisstraße 723 kommend in Fahrtrichtung Neu-Anspach. Trotz Überholverbots setzte der Autofahrer zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Während des Überholvorgangs kam dem BMW ein Dacia Dokker entgegen, gefahren von einer 59-jährigen Frau aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Pkw, bei dem die Dacia-Fahrerin schwerste Verletzungen erlitt. Diesen erlag die Frau schließlich noch an der Unfallstelle.

Der 20-jährige BMW-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Usinger am Steuer des Lkw, mit dem der BMW im Anschluss an den Frontalzusammenstoß ebenfalls kollidiert war, wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Zudem kam eine polizeiliche Drohne für Übersichtsaufnahmen zum Einsatz. Ein Abschleppdienst entfernte die beiden Pkw - jeweils mit Totalschaden - von der Unfallstelle. Die Vollsperrung des Streckenabschnitts der Heisterbachstraße dauert derzeit noch an und wird nach Abschluss der Fahrbahnreinigungsarbeiten - voraussichtlich am frühen Abend - wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell