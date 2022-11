Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Wohnung mit hohem Schaden

Mainz-Oberstadt (ots)

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Mittwochnachmittag in der Mainzer Oberstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr zunächst Zutritt zum Mehrparteienhaus in der Annemarie-Renger-Straße. Die Wohnungsabschlusstür der betroffenen Wohnung brachen die Täter auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der 23-Jährigen Wohnungsinhaberin. Die Einbrecher hatten es insbesondere auf hochwertige Designerhandtaschen, Schmuck und Bargeld der 23-Jährigen abgesehen und verließen das Wohnobjekt nach Tatausführung wieder über den Hauseingang. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an der Tatörtlichkeit gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Präventionshinweis:

Verschließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit Ihre Türen und Fenster immer vollständig!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell