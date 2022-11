Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Dieseldiebstahl

Stadecken-Elsheim (ots)

Auf einer Baustelle in Stadecken-Elsheim kam es über das lange Wochenende zum Diebstahl von mehreren Litern Diesel. Zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen machten sich der oder die unbekannten Täter an diversen Arbeitsfahrzeugen zu schaffen. Insgesamt fünf Bagger wurden angegangen und deren Tanks entleert. Aus einem weiteren Arbeitsfahrzeug wurde zudem noch die Batterie gestohlen. Schätzungsweise wurden über 1200 Liter Diesel abgezapft. Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen aufgenommen und an den Baggern im Ortsteil Elsheim erste Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand müssen der oder die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Dieselkraftstoffs mitgeführt haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

