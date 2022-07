Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Abruptes Ende einer Motorradausfahrt

Steinach (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 17:00 Uhr für einen 51-jährigen niederländischen Yamaha-Fahrer abrupt zum Ende seiner Motorradausfahrt in den Schwarzwald. Auf der Fahrt vom Geisberg talwärts in Richtung Steinach kam er auf der L103 in einer Rechtskurve zu weit nach links und touchierte einen entgegenkommenden PKW. Glücklicherweise wurde der Tourist dabei nur leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt circa 5.000 EURO.

/ CME

