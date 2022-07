Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Steinach - Mehrere Verstöße und einsichtige Verkehrsteilnehmer

Zell am Harmersbach, Steinach (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Unterentersbacher Straße in Zell am Harmersbach konnten am Donnerstagmittag mehrere Verstöße festgestellt werden. Davon waren insgesamt vier Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs.Die angehaltenen Verkehrsteilnehmer reagierten auf die Hinweise der Beamten des Polizeireviers Haslach allesamt einsichtig. Außerdem wurde bei einer weiteren Verkehrskontrolle im Strickerweg in Steinach gegen 11:20 Uhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer dabei erwischt, wie er während der Fahrt sein Handy benutzte. Auch dieser gab seinen Verstoß zu. Trotz ihrer Einsichtigkeit müssen alle mit einem Bußgeld rechnen. /nk

