Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Krähenfüße ausgelegt - Zeugen gesucht -

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.04.2022 gegen 08:00 Uhr konnten in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim mehrere sogenannte Krähenfüße, sowohl auf den Parkflächen, als auch vor Grundstückseinfahrten, durch Mitarbeiter eines Bauunternehmens, festgestellt werden. Die Mitarbeiter informierten daraufhin Anwohner der Straße und sammelten gemeinsam mit diesen die 16 Krähenfüße auf. Glücklicherweise kam es zu keinen Beschädigungen. Gegen die bislang unbekannten Täter wird wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

