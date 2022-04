Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eigene Anzeigenerstattung führt zu Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 29-jährige Frau aus Neustadt/W. teilte am 27.04.2022 um 23:30 Uhr mit, dass sie Streit mit ihrer Nachbarin habe und von dieser auch beleidigt und bedroht wurde. Nach Eintreffen der eingesetzten Beamten vor Ort konnte neben der durch die Neustadterin erläuterten Straftaten festgestellt werden, dass diese vor dem Eintreffen der Streife mit ihrem Fahrzeug an die Örtlichkeit gefahren ist. Bei der 29-Jährigen konnten im weiteren Verlauf drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche durch einen Vortest in der hiesigen Dienststelle bestätigt werden konnten. Daher musste diese eine Blutprobe abgeben und ihren Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

