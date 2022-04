Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schaufensterscheibe demoliert - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwischen Mittwoch, 27.04.2022 23:00 Uhr und Donnerstag, 28.04.2022 09:45 Uhr wurde die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Hauptstraße in Neustadt beschädigt. Die unbekannten Täter schlugen mittels unbekannten Gegenständen mehrfach gegen die Sicherheitsglasscheibe der Auslage. Aufgrund der Beschädigungen wird davon ausgegangen, dass die Unbekannten versuchten, an die Gegenstände in der Auslage zu kommen. Die Scheibe hielt jedoch den Angriffen stand. Der Sachschaden wird auf mindesten 2.500 Euro beziffert. Die Polizei Neustadt sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese bitte telefonisch an 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell