Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen wegen Körperverletzung und Diebstahl

Gera (ots)

Gera: Gegen 17:15 Uhr kamen am vergangenen Samstag (13.11.2021) Rettungsdienst und Polizei in der Heinrichstraße (Bereich Südbahnhof) zum Einsatz. Dort wurden drei Männer (29, 35, 44) von drei Tätern (22, 27, unbekannt) zunächst verbal und in der Folge körperlich angegriffen. Einem der Angreifer gelang es nach der Tat unerkannt zu fliehen. Zudem stahlen die Angreifer den Fußballschal einer der Geschädigten. Zwei der drei Angegriffenen wurden leicht verletzt, wobei der 44-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

