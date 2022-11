POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Neue Leiterin der Polizeiinspektion West

Polizeipräsidium Recklinghausen

Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Neue Leiterin der Polizeiinspektion West

Recklinghausen (ots)

Polizeioberrätin Anne Bartos ist die neue Leiterin der Polizeiinspektion 1 (West) des Polizeipräsidiums Recklinghausen und damit als Regionalbeauftragte der Polizei zuständig für die Städte Bottrop, Gladbeck, Marl, Haltern am See und Dorsten. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen begrüßte die 38-Jährige im Polizeipräsidium als Nachfolgerin von Bernd Vogel. Polizeidirektor Vogel war Ende September nach 45 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden.

"Mit Anne Bartos übernimmt eine erfahrene Polizeibeamtin die Leitung der Polizeiinspektion West. Ihre Fähigkeiten und ihre Führungsstärke hat sie in vorangegangenen beruflichen Stationen unter Beweis gestellt. Sie wird den Kommunen in ihrem Bezirk eine kompetente und zuverlässige Ansprechpartnerin in allen Fragen der Sicherheit sein", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

"Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Städten, kommunalen Gremien und Institutionen ist mir sehr wichtig. Dabei möchte ich an die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers anknüpfen", betont Anne Bartos. "Die Leitung einer Polizeiinspektion, die für die Sicherheit von fast 400.000 Menschen zuständig ist, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich gerne annehme." Ihren Sitz hat die Inspektionsleitung im Polizeidienstgebäude Bottrop.

2004 ist Anne Bartos zur Polizei gekommen. Nach mehreren Jahren in der Bereitschaftspolizei sowie im Wach- und Wechseldienst in Köln und Essen wechselte sie 2012 zum Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) der nordrhein-westfälischen Polizei. Dort kümmerte sie sich um die Nachbereitung größerer polizeilicher Einsätze im Land und übernahm weitere Aufgaben des Controllings. Nach dem Aufstieg in den Höheren Dienst kam Anne Bartos 2017 ins Polizeipräsidium Dortmund und sammelte in der Westfalenmetropole Führungserfahrung als Leiterin der für die Regionalkommissariate zuständigen Kriminalinspektion 3 sowie später als Leiterin der Führungsstelle der Polizeiinspektion 2 (Dortmunder Norden).

Anne Bartos lebt mit Ehemann und Sohn in Witten. "Ich mag das Ruhrgebiet und die geradlinige Art der Menschen hier", sagt die Wittenerin. Um die Stärken und Herausforderungen der Städte der Region weiß sie und sieht es als wesentliche Aufgabe, "den Menschen in diesen schwierigen Zeiten durch bürgernahe und professionelle Polizeiarbeit Sicherheit und damit Halt zu geben", sagt sie und betont: "Eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen ist dabei unabdingbar."

