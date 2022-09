Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw zerkratzt - Bierflasche entwendet und Fahrzeug zerkratzt - Versuchter Einbruch in Imbiss

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld. Die Beifahrerseite eines schwarzen Seat Alhambra zerkratzten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (23.09.) großflächig. Das Fahrzeug war in der Straße "Am Lax" ordnungsgemäß geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bierflasche entwendet und Fahrzeug zerkratzt

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter betraten in der Nacht zu Sonntag (25.09.) unbefugt das Grundstück eines Wohnhauses in der Sternerstraße. Auf der Gartenterrasse beschädigten sie eine Grillabdeckplane und entwendeten eine Bierflasche, die sie leer in der offenstehenden Garage des Nachbargrundstücks in der Ludwig-Braun-Straße zurückließen. In der Garage selbst zerkratzten sie zudem ein dort stehendes Fahrzeug. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die unbekannten Täter flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Imbiss

Bebra. Die Eingangstür eines Imbiss' in der Eisenacher Straße in Weiterrode hielt Sonntagfrüh (25.09), zwischen 1 und 2 Uhr, den Hebelversuchen unbekannter Täter stand. Weshalb die Täter von dem Einbruch abließen und in unbekannte Richtung flüchteten, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell