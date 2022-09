Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Holzdiebstahl - Einbruch in Sportlerheim - Hausfriedensbruch - Wohnungseinbrüche

Fulda (ots)

Farbschmierereien

Fulda. Unbekannte beschmierten zwischen Donnerstagabend (22.09.) und Freitagmorgen (23.09.) die Fassade eines Schulgebäudes in der Huberstraße unter anderem mit einem Hakenkreuz. Der Sachschaden beläuft ich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Holzdiebstahl

Kalbach. In der Gemarkung Kalbach wurde am 21. September festgestellt, dass Unbekannte in den Monaten zuvor circa 90 Raummeter Holz gestohlen hatten. Die drei Meter langen Fichten- und Kiefernstämme lagerten an einem Waldweg in der Nähe der Mülldeponie. Zum Abtransport des Holzes nutzen die Täter vermutlich schweres Gerät. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportlerheim

Neuhof. Zwischen Mittwochabend (21.09.) und Freitagmorgen (23.09.) brachen Unbekannte in ein Sportlerheim in der Straße "Heckenhof" im Ortsteil Hauswurz ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Sie stahlen einen Laptop, einen Receiver sowie eine Zapfanlage im Gesamtwert von mehreren hundert Euro und verursachten circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausfriedensbruch

Fulda. Eine unbekannte maskierte Person hat nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstagmittag (24.09.), gegen 11.20 Uhr, versucht über eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Engelhelmser Straße einzudringen. Als die Bewohner sich bemerkbar machten, ergriff der Täter die Flucht. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: dürre Statur, circa 180 cm groß, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzen Schuhen, schwarzer Jacke, schwarzer Sturmhaube und schwarzen Handschuhen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbrüche

Künzell. Am Samstagabend (15.09.) brachen Unbekannte in mehrere Wohnhäuser im Tannenweg und in der Kastanienstraße ein.

Im Tannenweg machten sich die Täter an einer Kellertür eines Einfamilienhauses zu schaffen. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus und verursachten dabei circa 150 Euro Sachschaden. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. An einem weiteren Einfamilienhaus im Tannenweg versuchte ein Täter erfolglos mehrere Fenster aufzuhebeln und verursachte circa 1.000 Euro Sachschaden. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Täter war männlich, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einem schwarzen Schal, schwarzer Jacke, schwarzer Hose, dunklen Schuhen mit heller Sohle sowie schwarzen Handschuhen. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Im Kastanienweg drangen Unbekannte in einen Wintergarten eines Wohnhauses ein und hebelten ein Fenster zum Gebäude auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen Schmuck noch unbekannten Werts. Es entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell