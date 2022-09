Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag (24.09.), in der Zeit zwischen 07.15 Uhr bis 16.15 Uhr, parkte ein 19-jähriger Philippsthaler seinen schwarzen PKW Mercedes-Benz C 200 auf dem Park & Ride Parkplatz am Bahnhof Bad Hersfeld in der Heinrich-Börner-Straße. Im angegebenen Tatzeitraum wurde der PKW Mercedes-Benz durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich während eines Parkvorgangs, hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

