POL-WES: Kreis Wesel - Pedelec-Training in den Herbstferien

Moers (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (21.00 Uhr) und Sonntag (08.45 Uhr) Medizinprodukte aus einem Anhänger gestohlen. Dieser stand in einem Rettungszelt auf dem Kirchvorplatz am Neumarkt. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich um eine Lifepack mit EKG (Defibrillator), einen Tragebock (Krankentrage) und ein Rettungsrucksack. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / ...

