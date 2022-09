POL-WES: Voerde - Rollerfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Xanten (ots) - Eine seit Donnerstagnachmittag vermisste 53-jährige Frau aus Kalkar wurde am Sonntagmorgen tot aus der Xantener Südsee geborgen. Passanten hatten am Donnerstag gegen 15.00 Uhr zunächst persönliche Gegenstände der Frau auf einem Parkplatz an der Xantener Südsee aufgefunden. Es folgten weitere Ermittlungen und umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber, eine Drohne, Taucher, ...

