POL-WES: Voerde - Diebe stehlen Audi-Q5

Wesel (ots) - In Wesel hat es am Mittwochmorgen an drei Orten gebrannt. Das größte Feuer brach gegen 4.30 Uhr in einem Gebäude an der Fischertorstraße aus. Darin befindet sich eine Wasserdruckerhöhungsanlage. Zuvor hatte gegen 4 Uhr ein Fahrradanhänger an der Esplanade Feuer gefangen. Gegen 4.40 Uhr brannten eine Warnbake sowie drei Absperrgitter und deren Fußplatten auf einer Baustelle an der Rheinpromenade. Die ...

mehr